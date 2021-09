Tunisie : Saïed révèle des affaires de malversation, dont un député ayant obtenu 1500 millions de dinars

Le président de la république, Kaïs Saïed, a pointé hier certaines personnes qui ont extorqué des fonds, dans des affaires de malversation financière, citant un avocat dont l’épouse a une fortune de 100 milliards bien qu’elle soit femme au foyer. Il a évoqué des biens immobiliers à l’Ariana, la Marsa, el Fahes, ainsi que des locaux commerciaux dans plusieurs cités huppées, etc.

Lors de sa rencontre avec le bâtonnier de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, et le SG de la LTDH, Bassem Trifi, le chef de l’Etat a indiqué, dans une vidéo, qu’ »un député de l’Assemblée a obtenu une somme de 1500 millions de dinars, lorsqu’il a occupé des responsabilités au sein de l’Etat, et a mis ses biens au nom de son épouse », signalant qu’il dispose des documents le prouvant. « Le député en question possède d’innombrables biens immobiliers, des fermes », etc.

Saïed a dit se garder de citer les noms, mais « le jour viendra où ces derniers seront traduits devant une justice équitable », fustigeant au passage que « des documents compromettant disparaissent des dossiers judiciaires, et plusieurs autres documents sont détruits au niveau du ministère de la Justice ».

« Ils disent avoir pris l’argent d’une manière légale alors qu’ils ont extorqué des personnes en Tunisie et à l’étranger, ils savent comment contourner la loi avec des sociétés fantômes et de faux noms », a-t-il ajouté.

Il a indiqué avoir décidé de prendre des mesures préventives contre ces personnes afin qu’ils arrêtent d’abuser de l’Etat, de la loi et de l’argent du peuple, en attendant de les faire comparaitre devant la justice.

« On ne peut concrétiser les revendications du peuple, qu’en frappant sur les mains de ceux-ci qui ont extorqué plusieurs hommes d’affaires », a-t-il dit.

Il a ajouté que parmi les autres documents qu’il a découvert, est qu’ »un seul papier pour l’obtention de la nationalité est de 100 mille dinars…et puis ils viennent pleurnicher, alors qu’ils sont impliqués dans plusieurs affaires que je ne veux citer », a-t-il souligné.

Ce faisant, la chef de l’Etat a indiqué qu’il connaissait bien « ceux qui sont derrière les entreprises médiatiques pour mener des attaques organisées afin d’attenter à l’institution de la présidence de la république ».

Des réunions sont organisées la nuit…il y a les commanditaires et celui qui met en exécution, a-t-il déclaré en substance.

Gnetnews