Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé « le rôle central des hommes d’affaires honorables, et la nécessité de réunir toutes les conditions et les lois leur permettant de travailler dans un climat sain ». Recevant hier, lundi 02 janvier 2023, à Carthage le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, Saïed s’est exprimé en ces termes : « l’on est en train de mener une bataille nationale pour la stabilité du pays, qui n’aura lieu qu’avec la contribution de l’ensemble des honorables », indique un communiqué de la présidence. Le chef de l’Etat a affirmé qu’il n’était pas contre la libre initiative, invoquant le cadre juridique régissant les sociétés communautaires , qui est « la meilleure preuve de son incitation à la liberté d’entreprendre ».

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur « de nombreuses affaires liées à l’industrie, au commerce et à l’artisanat, et aux difficultés auxquelles se heurtent certains, du fait des dépassements relevés, au quotidien à tous les niveaux, et auxquels, il faudrait mettre un terme ».

Kaïs Saïed a, par ailleurs, évoqué « les agissements suspects de ceux qui prétendent le sauvetage, avec les spéculateurs et les contrebandiers, pour retirer les marchandises du marché, et augmenter les prix », considérant que « la Tunisie ne pourrait être sauvée qu’en mettant fin à ce type de pratiques ».

