Tunisie : Saïed se défend de toute atteinte aux libertés, « il n’y a pas eu d’arrestation et personne n’a été privée de ses droits »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a tenu « à rassurer tout le monde en Tunisie et au-delà, quant à son attachement au respect des droits et libertés ».

S’exprimant, dans une vidéo, en marge de la cérémonie de prestation de serment du nouveau chargé du ministère de l’Intérieur, Saïed a affirmé « avoir enseigné pendant trois décennies les droits et libertés dans le cadre du droit constitutionnel et des droits de l’homme. Ce n’est pas aujourd’hui que je vais renier ce que j’ai enseigné à des générations successives dans les facultés de droit de Tunisie ».

Le chef de l’Etat s’est défendu de toute violation de la constitution, affirmant sa détermination à en assurer la suprématie. « Le fait que la prestation du serment ait eu lieu conformément aux dispositions de l’article 89 de la loi fondamentale est une preuve du respect des dispositions de la constitution », a-t-il souligné.

Il a ajouté que la nomination d’un chargé de gérer les affaires du ministère de l’Intérieur, s’inscrivait dans le cadre de la continuité de l’Etat.

« L’Etat n’est pas une marionnette dont on tire les ficelles derrière les rideaux, mais ce sont des institutions et des services publics qui œuvrent au service de tous dans le cadre de la loi et la constitution », a-t-il asséné.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, souligné que « la situation lui avait imposé dans cette conjoncture historique de prendre ces dispositions exceptionnelles pour préserver les droits et les libertés et garantir la continuité de l’Etat ».

« Ils parlent d’atteinte aux droits et libertés, mais il n’y a eu d’arrestation de quiconque, personne n’a été privée de ses droits ; la loi est appliquée dans son intégralité », a-t-il fait valoir.

Le locataire de Carthage a dit travailler en toute confiance ; une confiance qu’il tire de « la procuration populaire qui s’est exprimée à plus d’une occasion, notamment le 25 juillet 2021 lorsque j’ai été obligé d’avoir recours à l’article 80 en préservation de l’Etat et des droits et libertés », a-t-il martelé.

« La Tunisie est au-dessus de tout ; il n’y pas lieu de manipuler et de diviser l’Etat ou de le faire imploser, comme ils le font en catimini », a-t-il conclu.

