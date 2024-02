Tunisie : En visite à Place Pasteur, Kaïs Saïed hausse le ton

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, jeudi 15 février 2024, à la piscine municipale de la Place Pasteur, qu’une banque de la place s’est engagée à en financer la réhabilitation, sous la supervision du génie militaire.

Le chef de l’Etat a pointé l’état de délabrement de ce qui est considéré comme l’un des sites de Tunis, lequel est laissé à l’abandon depuis 40 ans. Comme il a critiqué le fait que les fontaines de la Place Pasteur soient à l’arrêt.

« La piscine municipale à la Place Pasteur est considérée, comme étant la première piscine de Tunisie, et l’un des principaux sites sportifs. Il abritait, auparavant, de nombreuses compétitions, d’où la nécessité d’en réaménager l’ensemble des composantes dans son ancien aspect, sans modification », a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a appelé à la nécessité d’accélérer la réhabilitation de cet édifice sportif dans les meilleurs délais, insistant sur le fait qu’il devra retrouver ses caractéristiques originelles et son aspect d’antan sans aucun changement.

Il a signalé en être à sa deuxième visite à cette piscine sans que les choses ne bougent, « nous sommes dans une course contre la montre », « les travaux devront prendre quelques mois, et ne méritent pas des études et des commissions », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a échangé, à cette occasion, avec les citoyens et a écouté leurs préoccupations, évoquant des solutions collectives que l’on œuvre à traduire dans les faits dans les délais les plus proches.