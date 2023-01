Tunisie : Saïed s’en prend à « ceux qui ont affamé le peuple pendant des décennies, et se présentent, aujourd’hui, comme des sauveurs »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé la nouvelle ministre du Commerce « à s’en tenir aux règles de droit et à appliquer la loi à tous, sans exception », concédant que la responsabilité qui lui est confiée est lourde.

Il l’a exhorté, dans une vidéo mise ne ligne sur la page officielle Facebook de la présidence, ainsi que tous les responsables de l’administration, « à contrer les spéculateurs qui abusent du peuple, notamment pour ce qui est des circuits de distribution, qui se sont transformés en circuits pour affamer le peuple tunisien, et l’atteindre dans sa subsistance ».

« L’Etat tunisien est fort, et le peuple tunisien est fort par ses hommes et femmes libres. La Tunisie est un pays libre et le peuple y mènera un vie décente. Ils l’ont affamé pendant des décennies, et en ont abusé des droits pendant des décennies, et se présentent, aujourd’hui, comme des sauveurs », s’est-il élevé.

Le chef de l’Etat s’en est pris à l’opposition, dont « les membres étaient adversaires hier à l’Assemblée nationale constituante et à l’Assemblée des représentants du peuple (dissoute), alors qu’ils sont devenus aujourd’hui alliés », les comparant à « al-Aws et al-Khazraj », deux tribus rivales dans l’ancienne Arabie.

Le peuple tunisien n’a pas la mémoire courte est au fait de ce qu’ils ont fait par le passé, a-t-il conclu.

La nouvelle ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, a promis de s’acquitter de sa nouvelle mission, comme il se doit.

Gnetnews