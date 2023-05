Tunisie : Saïed s’entretient avec Bouden, autour des équilibres financiers de l’Etat

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé que « les solutions sont entre nos mains, et nous ne pourrons surmonter cette situation, qu’en comptant sur nous-mêmes et nos ressources propres ». Recevant, hier mardi 23 Mai, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden au sujet de nombreuses affaires dont les équilibres financiers de l’Etat, Saïed a reconnu que « la Tunisie souffre de nombreuses difficultés. Elle recèle, néanmoins, de nombreuses richesses, dont et non des moindres, la richesse humaine ».

« Il suffit de concevoir de nouveaux mécanismes, afin que tous, nous commencions à réaliser l’aspiration du peuple à la fierté et la dignité, et de passer ainsi, collectivement, de l’abattement et la désespérance, à l’espoir et la sérénité ».