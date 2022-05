Tunisie : Saïed s’entretient avec Bouderbela sur le rôle du bâtonnat au sein de la commission des réformes

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mercredi 04 Mai, à Carthage, le président du Conseil national de l’ordre des avocats, Ibhrahim Bouderbela.

La rencontre a porté sur la création de la commission nationale pour l’instauration d’une nouvelle république.

Le rôle du bâtonnat au sein de ladite commission a été évoqué.

Cette commission supérieure sera scindée en deux sous-commissions : l’une planchera sur les réformes constitutionnelles et politiques ; l’autre proposera des réformes économiques, sociales et autres, comme l’avait expliqué hier la présidence, suite à la rencontre entre Kaïs Saïed et Sadok Belaïd.

Elle est ouverte à tous ceux ayant soutenu le processus rectificatif du 25 juillet.

