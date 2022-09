Tunisie : Saïed s’entretient avec Tabboubi et Majoul et appelle à sortir de cette situation visant les institutions de l’Etat

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé hier, lundi 12 septembre, à la nécessité de sortir de cette situation, qui vise les institutions de l’Etat et la patrie.

Recevant Noureddine Taboubi et Samir Majoul, respectivement, Secrétaire Général de l’UGTT, et président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), le chef de l’Etat a mis l’accent sur le rôle des organisations syndicale et patronale en vue de parvenir à un accord avec le gouvernement, dans les délais les plus proches.

La rencontre a porté sur un ensemble d’affaires et sujets liés à l’accumulation des crises résultant de la situation mondiale, mais aussi de longues années de tentatives d’attenter à l’Etat et à l’unité de la patrie, rapporte un communiqué de la présidence.

« Les discussions ont tourné, par ailleurs, autour de la situation économique et sociale en Tunisie. Il a été ainsi question de l’absence anormale des produits de base, bien qu’ils soient disponibles, mais font l’objet de spéculation pour attiser la situation sociale ».

« Ceux qui paient de l’argent pour atteindre leurs fins, le peuple tunisien les connait parfaitement, tout autant que leurs arrangements actuels et ultérieurs », ajoute la même source.