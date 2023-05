Tunisie : Saïed très content de sa rencontre avec Assad, et critique les prétendus amis de la Syrie ayant contribué à la souffrance de son peuple

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, ce vendredi 19 Mai à sa résidence à Djeddah, avec son homologue syrien, Bachar al-Assad, dont c’est la première participation au Sommet arabe, depuis 12, après la décision de la Ligue arabe de réintégrer la Syrie en son sein.

Le chef de l’Etat a exprimé son « extrême joie de cette rencontre historique, qui traduit les relations fraternelles entre la Syrie et la Tunisie, contrairement aux allégations de certains, ayant prétendu à une certaine époque, être les amis de la Syrie, alors qu’ils ont contribué à la souffrance du peuple syrien pendant de longues années », rapporte ce matin la présidence dans un communiqué.

Saïed a salué « le retour de la Syrie à la Ligue arabe », formulant le vœu que « ce pays retrouve sa forme, et préserve son unité et sa stabilité, et que le peuple syrien soit maitre de sa destinée loin des ingérences étrangères, afin que la Syrie redevienne un phare de science et de culture, et remplisse son rôle naturel, sur les plans régional et international. »

La rencontre a porté, également, sur « les relations historiques et étroites entre la Tunisie et la Syrie, et la nécessité de les élargir vers des domaines prometteurs, selon une pensée indépendante nouvelle, et des conceptions non conventionnelles ».

Il a été convenu d’intensifier les mécanismes et opportunités d’échange et de concertation entre les deux pays à différents niveaux.

Les deux dirigeants ont, par ailleurs, échangé les points de vue au sujet des dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, tout en évoquant des questions inscrites à l’ordre du jour du 32ème sommet arabe.

Gnetnews