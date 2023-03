Tunisie : Saisie de 2,164 tonnes de bananes, et 5,5 tonnes de farine subventionnée

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce mercredi 28 Mars, la saisie de 2,164 tonnes de bananes à Kasserine.

Dans le cadre de la lutte contre les pratiques spéculatives et la vente en dehors des circuits de distribution, une équipe de contrôle conjointe de la direction régionale du Commerce et des agents de la garde nationale de Kasserine, ont procédé, après consultation du parquet, à une descente dans un entrepôt réfrigéré, et ont procédé à la saisie effective de 2,164 tonnes de bannes.

Cette procédure a été entreprise pour « opérations commerciales menées suivant des moyens detournés, en rédigeant des factures non-conformes à la réalité, des factures de complaisance, ainsi que la non actualisation des cartes de stockage ».

La saisie sera réinjectée dans le marché, et proposée aux prix fixés, tout en parachevant les poursuites contre le contrevenant.

Le ministère indique ce matin, dans un second communiqué, que les services de contrôle économique de Gabès, ont procédé la veille, mardi 28 Mars, à « la saisie effective de 5,5 tonnes de farine subventionnée, pour être utilisée à des fins autres que celles pour lesquelles, elles sont destinées ».

Une sanction administrative est décidée en changeant le classement de la boulangerie, tout en engageant des poursuites juridiques contre le contrevenant.

