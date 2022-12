Tunisie : Saisie de 2200 litres de lait et de pÃ¢tisseries avariÃ©es Ã  la Marsa (DGSN)

Tunisie : Saisie de 2200 litres de lait et de pâtisseries avariées à la Marsa (DGSN)

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce la saisie de lait et de pâtisseries gâtées dans un entrepôt à la Marsa.

Cette opération a été menée suite à des informations parvenues aux unités sécuritaires, relevant de la police municipale, selon lesquelles, le propriétaire d’un entrepôt anarchique procède à la spéculation des produits subventionnés, et à la préparation de pâtisseries dans des conditions insalubres dans la région de la Marsa.

Une brigade de la police municipale de Tunis et de l’Ariana a procédé, en coordination avec les services de la direction régionale du commerce de Tunis et les services d’hygiène de la municipalité de la Marsa, à une descente dans l’entrepôt en question, où 2200 litres de lait, une importante quantité de produits subventionnés, ainsi que des pâtisseries congelées et avariées, et des produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis, indique la DGSN, dans un communiqué.

