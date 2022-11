Tunisie : Saisie de 25 530 œufs à Nabeul

Les agents de contrôle économique à la direction régionale du Commerce et de développement des exportations de Nabeul ont procédé hier, jeudi 10 novembre 2022, en collaboration, avec la brigade régionale de la police municipale, à la saisie de 25 530 œufs.

Il est reproché au propriétaire, « la possession et le commerce des œufs dans un entrepôt, sans en tenir à la réglementation en vigueur, régissant le commerce de gros des volailles et dérivés, et sans factures d’achat »indique le ministère du Commerce dans un communiqué.

La saisie a été transférée et mise en sécurité, pour qu’elle soit réinjectée dans les circuits formels, tout en engageant des poursuites contre la personne en question, conformément à la réglementation en vigueur, et en parachevant les mesures.

Les agents de la direction régionale de contrôle économique de Sousse avaient intercepté, mercredi, en coordination avec les agents de la garde municipale, un camion chargé de pommes de terre, faute de ce qui atteste de la légalité de sa possession et transport, selon le même département.

Quelque 4737 kg de pommes de terre ont été saisis, et une infraction économique a été relevée pour « possession de produits en vue de leur vente et spéculation au marché de gros, sans respecter les conditions de pratique de commerce ».

La saisie a été écoulée au marché de gros des légumes et fruits de Hammam Sousse, en attendant d’en déposer le montant aux recettes des finances et parachever les procédures.

Gnetnews