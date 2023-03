Tunisie : Saisie de 65 kg de bananes chez un marchand de fruits, à 9 dinars/ kilo

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce mercredi 29 Mars, la saisie de 65 kg de bananes auprès d’un marchand de légumes, qu’il proposait à 9000 millimes, au lieu du prix officiel de 5000 millimes.

Cette saisie a été effectuée hier, mardi 28 Mars, à l’issue d’une campagne de contrôle conjointe entre les services de contrôle économique de la Manouba, et les agents de la police municipale d’el-Mornaguia, suite aux augmentations sensibles des prix des bananes enregistrées, et aux plaintes croissantes des consommateurs dans la région de Mornaguia.

La saisie a été levée dans l’attente de la réinjecter dans les circuits de distribution, conformément aux prix fixés, en en consignant les recettes dans le trésor public, selon la même source.

La campagne de contrôle en question a permis de lever 12 infractions économiques, ayant touché, pour la plupart, les légumes, fruits, viandes rouges, et volailles. Elles ont porté sur la hausse des prix, le non affichage des prix, et la non-présentation de factures d’achat.

Les équipes de contrôle avaient procédé hier, à la saisie de plus de deux tonnes de bananes à Kasserine.

Gnetnews