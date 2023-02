Tunisie : Saisie de produits subventionnÃ©s Ã  Nabeul ; dÃ©couverte d’un entrepÃ´t anarchique Ã  Sidi Hassine

Tunisie : Saisie de produits subventionnés à Nabeul ; découverte d’un entrepôt anarchique à Sidi Hassine

Dans le cadre du programme national de lutte contre la spéculation, les services de contrôle économique de Nabeul ont procédé hier, mardi 14 février, à la saisie de 100 kg de sucre subventionné, 288 litres d’huile végétale subventionnée, 500 paquets de cigarettes, et 388 boites de concentré de tomate.

Ces saisies interviennent pour des infractions, liées à la violation des règles de la subvention et la vente à des prix illicites, indique ce jeudi le ministère du Commerce et du développement des exportations dans un communiqué.

Ce faisant, les services de contrôle économique relevant du ministère du Commerce, et la sous-direction des enquêtes économiques et financières d’el-Gorjani ont procédé ce mardi 14 février, à la découverte d’un entrepôt anarchique, dans la région de Sidi Hassine, destiné au stockage et à la commercialisation, en dehors des circuits organisés en optant pour des pratiques spéculatives.

Quelque 4,345 tonnes de légumes (pommes de terre, piments, ognons et fèves) ont été saisies ; une enquête a été ouverte et des poursuites engagées contre le contrevenant, conformément au décret-loi n’o 14, de l’année 2022, portant sur la lutte contre la spéculation.

