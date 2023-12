Tunisie : Saisie de tonnes de marchandises à l’issue d’une campagne de contrôle régionale à Bizerte

La campagne de contrôle organisée par la commission régionale de contrôle des prix et de lutte contre la contrebande et de commerce parallèle de Bizerte a débouché sur la saisie de 10 tonnes de salaisons, 310 kg de produits de consommation divers comme le riz, la semoule, outre 155 paquets de tabac, 199 tablettes de chocolat d’origine inconnue, 18 litres de jus, et 19 Kg de salami.

Six équipes de contrôle, relevant notamment de la direction régionale du commerce, la police municipale, des services sécuritaires , ont pris part à cette campagne, laquelle a, particulièrement, touché le centre de Bizerte, Menzel Jmil et Menzel Abderrahman.

Plus de 20 infractions ont été rédigées lors de cette campagne, portant, notamment, sur le non-affichage des prix, la dissimulation de marchandises, la hausse des prix…

Cette campagne mixte va se poursuivre les prochains jours, pour toucher différentes régions du gouvernorat, en application des recommandations du gouverneur de Bizerte.

Gnetnews