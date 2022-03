Tunisie : Saisie de tonnes de produits de consommation pendant des campagnes simultanées (Intérieur)

Les services du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec ceux du ministère du Commerce ont mené hier, jeudi 10 Mars, de nombreuses campagnes simultanées entre les unités de la sécurité et de la garde nationales, sur l’ensemble du territoire national.

Ces campagnes qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la spéculation, et le contrôle des circuits de distribution des produits de consommation et de base, ont concerné les meuneries et les entrepôts déclarés, ainsi que les dépôts anarchiques, outre le contrôle des moyens de transport des marchandises sur les routes.

Le ministère du Commerce avait rassuré auparavant sur la disponibilité des produits subventionnés de base, faisant état du durcissement du contrôle et des sanctions.

Ces opérations coup de poing ont donné lieu à un bilan préliminaire de saisies de différents produits :

*171 tonnes de semoule, farine, pâtes, riz, et différents produits subventionnés

*31 tonnes de sucre subventionnée

*243 tonnes de pâtes impropres à la consommation

*33.95 tonnes de légumes et fruits

*5503 litres d’huile végétale

*2380 litres de lait

*643 248 œufs

*95 781 boîtes de conserve

*177 tonnes de céréales, de légumineuses et d’aliments pour bétail

*19 536 bouteilles d’eau minérale

*227 tonnes d’acier de construction.

