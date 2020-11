Tunisie : Sami Tahri fait des rÃ©vÃ©lations sur les dÃ©chets italiens et la personne qui en est Ã  lâ€™origine

Tunisie : Sami Tahri fait des révélations sur les déchets italiens et la personne qui en est à l’origine

Le membre du bureau exécutif de l’UGTT, Sami Tahri, a fait des révélations ce vendredi 20 novembre, sur le dossier des déchets italiens.

S’appuyant sur une lettre qui lui est parvenue, et qu’il dit avoir publié après vérifications, le syndicaliste écrit que « la personne ayant conclu un contrat avec les Italiens, est de Sousse. Il est marié à une femme issue d’un mariage mixte (mère italienne et père tunisien), il réside en Allemagne et son nom d’emprunt est Boulon ».

La personne en question semble avoir quitté la Tunisie depuis deux semaines, un avis de recherche a été émis à son encontre à la date du 17 novembre, ajoute-t-il.

Les containers des détritus italiens sont au nombre de 282, pesant au total 11280 tonnes, soit 40 tonnes pour chacun. 70 containers sont entrés, le reste est encore au port de Sousse.

Les Italiens refusent de reprendre les containers sauf après la restitution de l’argent versé au contractant tunisien, celui-ci recevait des Italiens, 38 euros pour chaque tonne, et paie 18 dinars aux sociétés tunisiennes opérant dans le domaine des déchets ou aux municipalités pour s’en débarrasser, souligne-t-il, faisant état de suspicions autour de sociétés déterminées.

Le port de Sousse est actuellement surchargé du reste des containers ; des odeurs pestilentielles s’en dégagent.

Gnetnews