Tunisie : Samir SaÃ¯ed conduit la dÃ©lÃ©gation tunisienne Ã  la confÃ©rence CorÃ©e du Sud/ Afrique Ã  Busan

Tunisie : Samir Saïed conduit la délégation tunisienne à la conférence Corée du Sud/ Afrique à Busan

Le ministre de l’Economie et de la Planification, et gouverneur de Tunisie auprès de la banque africaine de développement (BAD), Samir Saïed, conduit la délégation tunisienne à la conférence de coopération économique entre la Corée du Sud et l’Afrique, qui se tient du 12 au 14 septembre, dans la ville de Busan, autour du thème : « vers un avenir durable : la transition énergétique équitable, et la transformation agricole en Afrique ».

La conférence verra la présence de gouverneurs des pays africains membres de la BAD, ainsi que de nombreux investisseurs, acteurs économiques des secteurs public et privé, et responsables des grandes sociétés et entreprises économiques coréennes.

La conférence sera une occasion de discuter des défis en termes de développement sur le continent africain, en faisant connaitre les opportunités de partenariat et d’investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et alternatives, et dans le domaine agricole.

Les travaux seront ouverts par Kyung -ho choo, Akinwumi Adesina, respectivement, ministre de l’Economie et des Finances coréen, et président de la banque africaine de développement.

Outre sa participation aux réunions ministérielles et conférences, Samir Saïed aura des entretiens bilatéraux avec nombre de ses homologues et responsables de sociétés coréennes.

Ces entretiens seront une occasion pour faire connaitre les orientations décidées en termes de développement, dans le cadre de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, et du plan de développement 2023 – 2025, outre les avantages préférentiels et les opportunités d’investissement et de partenariat existantes en Tunisie, notamment dans les secteurs promoteurs.

