Tunisie : Samir Saïed et Noureddine Taboubi signent un accord mettant fin à la grogne à l’INS

Un accord a été signé ce vendredi 11 Mars 2022, pour mettre un terme à la grogne du personnel de l’Institut national de la Statistique.

L’accord a été signé par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, en présence du Directeur Général de l’INS et des membres du syndicat de base, annonce l’UGTT sur sa page officielle Facebook.

L’accord prévoit « la poursuite des réunions périodiques pour examiner les points réglementaires et financiers, en coordination avec les services de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances ».

Un projet de décret présidentiel sera transféré, en vertu de cet accord, « aux services de la présidence du gouvernement portant validation du statut de base des employés de l’INS, dans un délai ne dépassant pas les 04 mois (fin juin 2022) ».

Un calendrier en vue de l’activation de ce statut sera fixé conjointement par les deux parties.

