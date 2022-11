Tunisie : Samir Saïed explique les axes de la réforme de la subvention, et des entreprises publiques

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a expliqué les étapes de la réforme de la caisse de compensation, réitérant que la réforme consiste à diriger la subvention vers ceux qui la méritent.

Dans une déclaration au JT d’el-Wataniya, le ministre a indiqué que le gouvernement a mis en place à une plateforme à cet effet qui sera mise en exploitation à partir de l’année prochaine.

Il a ajouté que des transferts financiers allaient être effectués, systématiquement, dans un premier temps notamment aux catégories démunies, et puis l’on procédera à une hausse progressive des prix.

«Nous sommes conscients que le pouvoir d’achat des Tunisiens a été touché», a-t-il dit.

Partenaire stratégique

Le ministre de l’Economie a souligné la nécessité de procéder à la réforme des entreprises publiques, étant donné qu’elles épuisent les finances publiques, au lieu que ces fonds soient dirigés vers les secteurs de l’éducation, de la santé et de la sécurité sociale.

« Nous avons demandé à toutes les entreprises publiques d’élaborer un programme de réforme, et d’améliorer la gouvernance », a-t-il dit.

Saïed a assuré que les entreprises stratégiques, à l’instar de la STEG, la SONEDE et l’ONAS allaient rester sous l’autorité intégrale de l’Etat, n’excluant pas l’éventualité d’ouvrir le capital d’autres entreprises à un partenaire stratégique, du moment où il saura apporter un know-how et de redynamiser ces entreprises…tout cela se fera en concertation avec l’UGTT, a-t-il souligné.

Le ministre de l’Economie et de la Planification a préconisé une rationalisation des importations des voitures qui sont à l’origine d’une hémorragie des devises et de pressions sur le dinar, et de promouvoir, en contrepartie, le transport public.

« Nous pouvons revenir à une méthode qui avait cours les années 90, celles de la délégation de services publics, en permettant au secteur privé d’exploiter quelques lignes », a-t-il conclu.

