Tunisie : Samir Saïed présente à Mansour Khaled, les domaines pouvant accueillir des investissements koweïtiens !

La coopération financière et la relance de l’investissement et du partenariat entre les deux pays, ont été au centre de la rencontre hier, jeudi 16 février, entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et l’ambassadeur de Koweït à Tunis, Mansour Khaled.

Le ministre, cité par un communiqué de son département, a salué « le rôle du FADES (fonds arabe pour le développement économique et social), en matière de financement de nombreux projets de développement en Tunisie dans des secteurs vitaux, à l’instar du secteur de l’eau, de la santé, l’aménagement de pistes agricoles, et autres ».

Il a affirmé la détermination « de consolider davantage la coopération la prochaine période, d’assurer le suivi des projets en cours, et d’en accélérer la réalisation ».

Le ministre a évoqué « les opportunités existantes pour consolider l’investissement koweïtien en Tunisie, à la lumière de l’amélioration du climat des affaires, énumérant les secteurs pouvant accueillir de tels investissements, à l’instar des industries pharmaceutiques, de l’agroalimentaire, des industries des composants automobiles, du renouveau technologique, outre le tourisme où les investissements koweïtiens ont réalisé de nombreuses réussites depuis des décennies ».

La coopération financière dans les domaines à caractère social, à travers la contribution aux programmes d’autonomisation économique au profit des catégories précaires a été, de surcroît, évoquée.

Les deux parties ont affirmé l’importance de renforcer les transport aérien et maritime, du fait de « leur impact direct sur le coût des opérations exportatrices et sur la capacité compétitive des produits tunisiens ».

Le diplomate koweïtien a affirmé la détermination de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment ceux financier, d’investissement, ainsi que la réalisation de projets communs.

Il a souligné l’intérêt du secteur privé koweïtien à investir en Tunisie, du fait des Success Stories enregistrées, et des atouts préférentiels.

