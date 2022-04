Tunisie : Samir Saïed reçoit son homologue libyen dans la perspective d’une « complémentarité économique réelle »

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est réuni ce week-end avec son homologue libyen, Mohamed Ali Houij, qui effectue une visite de travail en Tunisie.

Les deux parties ont évoqué « les opportunités existantes en vue d’instaurer un partenariat stratégique, instituant une complémentarité économique réelle, au service de l’intérêt conjoint ».

Les deux ministres ont, par ailleurs, évoqué « la nécessité de mettre en œuvre une conception conjointe en vue de relancer les échanges et l’investissement privé dans certains secteurs vitaux et stratégiques, à l’instar des industries pharmaceutiques, l’agroalimentaire, les services sanitaires », etc.

Ils ont mis l’accent sur l’important rôle des organismes publics, du secteur privé, ainsi que du secteur financier et bancaire en la matière.

L’appui au secteur privé à travers la mise à disposition des circonstances et mécanismes propices favorisant plus de rapprochement, tant au niveau de l’investissement, que de l’acheminement, dans un cadre commun, vers les marchés africains, a été aussi abordé.

La mise en place d’une équipe de travail conjointe a été proposée, en vue de mettre en place un programme d’action à l’élaboration duquel, prendront part toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé.

