Tunisie : Samir SaÃ¯ed rencontre les chefs des institutions financiÃ¨res arabes Ã  Djeddah

Tunisie : Samir Saïed rencontre les chefs des institutions financières arabes à Djeddah

Le ministre de l’Economie et de la Planification, gouverneur de la Tunisie auprès des instances financières arabes, Samir Saïed, a participé aux réunions annuelles mixtes des instances financières arabes qui se sont tenues hier, jeudi, 07 avril 2022, à Djeddah (Arabie Saoudite).

Ces réunions annuelles rassemblent le fonds arabe de développement économique et social, l’instance arabe d’investissement et de développement agricole, l’institution arabe de garantie à l’investissement et aux exportations, et la banque arabe de développement économique en Afrique.

Ces rencontres sont consacrées à l’examen des rapports d’activités des instances en question pour l’année écoulée, et leur programme d’action pour la période à venir. Elles sont une occasion pour étudier l’évolution de la situation de développement dans les pays membres, les défis rencontrés, ainsi que la situation économique internationale, et ses répercussions sur les économies arabes.

Réformes pour la relance de l’économie

Outre sa participation à l’ouverture officielle et aux ateliers de travail, le ministre a eu des entretiens avec les chefs des institutions et instances, et nombre de ses homologues des pays membres, ayant porté, notamment, sur les réformes préconisées par le gouvernement pour la relance de l’économie, et de la croissance, ce qui permet de préserver les équilibres, et de consolider les acquis sociaux.

Le ministre a présenté, par ailleurs, les mesures édictées en vue d’améliorer le dispositif d’investissement, notamment en matière de simplification des mesures et transactions, outre les grandes orientations fixées dans le cadre du plan de développement 2023 – 2025, et la vision stratégique – Tunisie 2035.

Il a, également, affirmé la détermination du gouvernement à consolider davantage la coopération financière et technique avec les instances arabes, saluant leur soutien au processus de développement en Tunisie depuis des décennies, et leurs dispositions constantes à poursuivre leur contribution à réaliser plusieurs projets de développement en Tunisie.

Les discussions ont, de surcroit, porté sur l’état d’avancement des projets financés par ces institutions et les moyens à même de surmonter les difficultés, ainsi que des propositions de nouveaux projets.

