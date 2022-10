Tunisie : Samir SaÃ¯ed rencontre Zuzana Schwidrowski autour de la coopÃ©ration technique sur les projets prioritaires

Tunisie : Samir Saïed rencontre Zuzana Schwidrowski autour de la coopération technique sur les projets prioritaires

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré la directrice de l’Afrique du Nord de la commission économique africaine (CEA), relevant des Nations-Unies, Zuzana Schwidrowski, qui effectue, actuellement, une visite de travail en Tunisie.

Les deux parties ont évoqué les opportunités existantes en vue de consolider la coopération technique entre la Tunisie et la CEA, notamment dans les domaines prioritaires économiques et sociaux, rapporte le ministère de l’Economie et la Planification, dans un communiqué.

Les discussions ont, par ailleurs, tourné autour des domaines pouvant bénéficier de l’expérience technique de cet organisme onusien, notamment dans les domaines de l’emploi, de la formation et du développement des compétences, en matière de relance de l’initiative privée, et de création des micro-projets, notamment pour les jeunes diplômés et la femme, dans des secteurs comme l’artisanat, la valorisation des ressources naturelles, la recherche, le renouveau technologique, la protection sociale, ainsi que la sécurité énergétique et alimentaire.

Saïed et Schwidrowski se sont engagés à poursuivre les concertations à même de déboucher sur des suggestions pour une coopération technique fructueuse, axée particulièrement sur les priorités nationales et les défis posés en termes socio-économiques.

Gnetnews