Tunisie : Samir SaÃ¯ed rÃ©unit le Comex en vue d’optimiser l’action de son ministÃ¨re

Tunisie : Samir Saïed réunit le Comex en vue d’optimiser l’action de son ministère

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a présidé ce lundi 09 Janvier 2023, la réunion périodique du Comité exécutif de son ministère (Comex).

Cette réunion a été consacrée à la présentation des résultats préliminaires de l’étude réalisée par le bureau d’études, DELOITTE, avec la participation des cadres du ministère, autour de la feuille de route stratégique pour le développement des modes de travail de ce département. Chose qui en renforce la place et le positionnement en matière d’élaboration et de mise en exécution des plans, politiques et réformes nécessaires en vue de booster la croissance, et relancer le développement économique et social dans le pays.

L’accent a été mis sur l’importance des conceptions et suggestions, issues des réunions tenues à cet effet, et la poursuite du travail la prochaine période, en vue de les enrichir.

Gnetnews