Tunisie : Samir Saïed réunit les directeurs régionaux du développement autour de la relance des investissements dans les régions

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est réuni hier soir, mercredi 10 Mai, en présentiel et à distance, avec les directeurs du développement régional dans l’ensemble des gouvernorats.

Cette réunion périodique a été consacrée au suivi des recommandations de la séance précédente, notamment celles liées à l’évaluation des programmes et mécanismes de l’autonomisation économique des catégories vulnérables, et leur impact sur le lancement de micro-projets et la création de postes d’emploi. Il était question d’en améliorer l’efficacité, et d’en élargir la sphère des bénéficiaires, particulièrement, de la part de la jeunesse, de la femme, et des familles à revenu limité, aux situations spécifiques.

Après s’être arrêtés à la prestation de ces mécanismes, et des suggestions susceptibles de les améliorer, les participants à la réunion ont appelé à la mise en place d’un cadre législatif et institutionnel, et à la simplification des procédures d’accès au financement…

Ils ont appelé à mettre en place une stratégie participative à laquelle prennent part les différents ministères et organismes concernés.

La réunion a permis d’évoquer le lancement des préparatifs en vue de la tenue des conférences de l’investissement dans les régions, que le ministère devra organiser en collaboration avec les autorités régionales et les structures concernées, à compter de la mi-juin prochain.

Ces conférences s’inscrivent dans le cadre du plan de développement 2023 – 2025, dans son volet lié à la relance de l’investissement privé et de l’entreprenariat, outre les préparatifs de la conférence internationale de l’investissement, qui se tiendra en novembre 2023.

Gnetnews