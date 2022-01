Tunisie : Samir SaÃ¯ed s’entretient avec Donald Blome au sujet d’un don de 500 millions de dollars

Tunisie : Samir Saïed s’entretient avec Donald Blome au sujet d’un don de 500 millions de dollars

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a rencontré, hier soir lundi 24 janvier, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

La rencontre a porté sur l’évolution de la coopération bilatérale au cours de la dernière décennie, et la détermination conjointe de la renforcer et la diversifier davantage, la prochaine étape.

Le ministre a présenté « les grandes lignes du programme de réformes devant être mis en œuvre, d’une manière progressive et dans un cadre participatif », indique un communiqué du ministère de l’Economie et de la Planification.

« L’investissement privé revêt une grande importance parmi ces réformes notamment en matière d’amélioration du climat des affaires, de développement de sa gouvernance, de facilitation de l’accès au marché, et d’incitation à l’investissement dans les secteurs prometteurs, à l’instar des technologies de la Communication et de l’Information (TIC), la recherche, l’innovation, les énergies renouvelables, la diversification touristique, etc ». , a-t-il souligné en substance.

Le ministre a, également, affirmé la détermination du gouvernement à raffermir la coopération avec les Etats-Unis, tant sur le plan bilatéral, que dans le cadre des institutions financières internationales.

Les deux hommes ont, de surcroît, évoqué « l’état d’avancement des procédures relatives à la signature de la convention de don d’un montant de 500 millions de dollars, devant être accordée à la Tunisie, dans le cadre du programme Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) ».

Ce financement sera alloué à deux importants secteurs prioritaires, en l’occurrence, le transport maritime et la logistique, et l’amélioration de la mobilisation des ressources hydriques, et le développement du dispositif y afférent.

Donald BLOME a affirmé « les dispositions des Etats-Unis à poursuivre son soutien à la Tunisie dans différents domaines, notamment les énergies renouvelables, et la diversification des produits touristiques ».

Le diplomate a assuré le ministre de « l’appui US aux réformes devant être engagées, ce qui à même de conférer un nouvel élan à l’économie nationale, renforçant sa capacité compétitive, et lui permettant de créer de nouvelles opportunités en vue d’un développement global et durable ».

Gnetnews