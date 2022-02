Tunisie : Samir Saïed s’entretient avec le président exécutif du fonds saoudien pour le développement

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est entretenu, hier, par visioconférence, avec le président exécutif du fonds saoudien pour le développement, Soltane Ben Abderrahman el-Morshed, qui effectue, actuellement, une visite de travail, en Tunisie.

Les deux parties ont affirmé « la profondeur des relations entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, leur diversité et richesse, dans la mesure où elles touchent plusieurs secteurs, dont le secteur financier, l’investissement et la coopération technique ».

« Le fonds saoudien pour le développement était et est encore, l’un des principaux partenaires de la Tunisie en matière d’appui du développement depuis des décennies ». « Il a contribué à d’importants projets dans des secteurs vitaux, comme l’eau potable, l’assainissement, la santé, l’enseignement, et la construction des barrages… », a indiqué le ministre.

Samir Saïed a exprimé sa détermination « à poursuivre cette coopération fructueuse, et à la renforcer à travers l’examen de nouveaux projets, en vue d’une contribution du fonds à leur réalisation ».

L’hôte saoudien s’est dit, lui, « soulagé de l’évolution quantitative et qualitative de la coopération entre la Tunisie et le FSD pendant les dernières années », exprimant « les dispositions de cette institution à continuer à accompagner la Tunisie dans son processus de développement ».

Cette visite est une occasion pour s’enquérir de la marche des programmes de coopération, et identifier, en même temps, les nouveaux projets que le fonds pourrait étudier et en contribuer au financement, a-t-il ajouté en substance.

Cette rencontre s’est déroulée à distance étant donné que le ministre est en confinement.

Le président exécutif du fonds saoudien pour le développement était reçu hier par Kaïs Saïed.

Le président de la république avait promis d’aplanir les obstacles ayant entravé la réalisation de projets d’investissements par le fonds, et à instaurer un climat propice pour lancer de nouveaux projets dans les secteurs de la Santé, du transport, de l’énergie et de la culture.

Gnetnews