Tunisie : SÃ¡nchez appelle SaÃ¯ed Ã  faire des propositions pour bÃ©nÃ©ficier des nouveaux projets de partenariat proposÃ©s par l’Espagne

Tunisie : Sánchez appelle Saïed à faire des propositions pour bénéficier des nouveaux projets de partenariat proposés par l’Espagne

Le président Kaïs Saïed s’est entretenu ce vendredi 18 février à Bruxelles, avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Saïed a salué « les liens historiques liant la Tunisie à l’Espagne », affirmant « sa détermination à les consolider et les diversifier, et à donner un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et financière, afin de hisser les relations tuniso-espagnoles à de meilleurs niveaux ».

Les dispositions exceptionnelles prises visent à sauver l’Etat tunisien, et à bâtir un meilleur avenir pour la Tunisie, avec l’attachement à l’indépendance de la justice, les valeurs de liberté, de démocratie, des droites de l’homme et la lutte contre la corruption, a-t-il souligné.

Sánchez a dit la détermination de son pays à développer ses relations avec les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Il a indiqué que l’Espagne œuvrait « à mettre en œuvre de nouveaux programmes de partenariats avec les pays sud-méditerranéens », appelant la Tunisie à présenter ses propositions et conceptions pour tirer bénéfice de ces projets.

Il a affirmé « l’ouverture de son gouvernement sur tout ce qui est de nature à développer les relations économiques et commerciales, et à encourager les entreprises espagnoles à s’installer en Tunisie ».

Sánchez a appelé « à renforcer les canaux de communication et de dialogue avec les responsables des deux pays, en vue d’être au fait de la réalité de la situation, et éviter toutes les rumeurs et les informations erronées ».

Gnetnews