Tunisie / Meubles : Les enseignes font florÃ¨s, pourquoi choisir les unes, et non pas les autres (EnquÃªte)

Tunisie / Meubles : Les enseignes font florès, pourquoi choisir les unes, et non pas les autres (Enquête)

Le secteur du meuble et du bois est très sollicité en toute période de l’année, et plus spécialement pendant la période des mariages, forcément reportée à l’automne, du fait de la pandémie du Coronavirus, et des restrictions ayant marqué la saison estivale écoulée, où les rassemblements publics et privés étaient prohibés.

A la rentrée, les meubles ne sont pas en reste. Nombreux sont les parents qui songent changer la chambre de leurs enfants avec le retour à l’école, et de leur offrir, outre le lit, l’armoire et la table de chevet, un bureau confortable et ergonomique où ils peuvent faire leurs devoirs et préparer leurs examens, dans les meilleures conditions possibles.

176 entreprises dont 21 à participation étrangère

Autrement, les jeunes couples qui se préparent à convoler en juste noces, ont besoin d’un pack mariage, composé essentiellement d’une Chambre à coucher, salon, salle à manger et séjour. Toutes ces pièces doivent être prêtes pour le grand jour. Avec les petits budgets des jeunes frappés par la crise économique et sanitaire, faire son nid conjugal, peut peser sur des bourses souvent restreintes, notamment avec la hausse des prix du bois, des tissus et des meubles en général.

L’industrie du bois, du liège et de l’ameublement compte 176 entreprises en Tunisie, dont 21 sont à participation étrangère, 11 à capitaux 100 % étrangers (franchise) et 10 entreprises totalement exportatrices…l’embarras du choix pour les meubles existe, mais les prix sont en flambée continue…, c’est ce qui explique l’affluence timide dans ces magasins.

C’est ce que nous avons pu constater en se rendant à la Soukra (Ariana), là où se concentrent la plupart des enseignes locales et étrangères d’ameublement.

10h du matin, alors que les boutiques ont déjà levé les rideaux, les showrooms étaient encore désertés.

Dans cette boutique locale de meubles, le prix pour agencer une chambre à coucher avec un lit en bois massif, deux commodes et une coiffeuse, s’élève à 4200 dinars sans compter l’armoire qui vaut 2000 dt. Le prix d’une salle à manger de six chaises est de 6600 dt. Au total, il faut compter à peu près 11 000 dt pour meubler seulement deux pièces.

Une qualité supérieure, mais des prix rédhibitoires

Plusieurs personnes préfèrent dépenser en des articles de qualité supérieure, et de style classique pour s’assurer qu’ils ne s’abimeront quelques années plus tard, nous confie une gérante du magasin.

« Il est vrai que nos meubles sont chers, mais nous proposons également des facilités de paiement sur 6 mois, une remise à la caisse et des promotions durant le salon annuel du meuble au Kram. Mais ce style de haut de gamme en particulier, attire ceux qui ont un certain engouement pour le décor ostentatoire et des budgets qui permettent tant d’avantages. Les chaises Voltaire, les bergères en velours, ainsi que les canapés Chesterfield sont souvent trop cher à fabriquer. La production exige d’abord un bois de haute qualité, une sculpture qui demande une main d’œuvre qualifiée, sans oublier les tissus en velours qu’on utilise pour le capitonnage, dont le prix a augmenté de 15 à 25% », nous explique-t-elle.

En allant dans une autre enseigne, locale également, mais dont la fabrication des articles est effectuée à l’étranger, les prix étaient encore plus chers. 10 000 dinars pour une chambre à coucher, 1650 dinars pour une simple console en bois massif avec un style vintage, 5000 dt pour un meuble de télé simple en bois ébène, 540 dinars pour un miroir décoratif de taille moyenne.

En demandant au gérant les causes derrière ces tarifs exorbitants, il nous a répondu que la plupart de ses articles sont fabriqués en Allemagne, puisqu’ils disposent de techniques différentes d’ouverture, d’éclairage et de manipulation.

« Les tables sont extensibles et peuvent accueillir de 4 à 10 personnes. Nous avons tenté de penser aux petits espaces dans les appartements des jeunes notamment. Les armoires sont personnalisées avec un dispositif d’ouverture qui fait gagner l’espace également. Quant aux salons, on les vend dépareillés ou sur mesure selon les désirs du client », nous répond-t-il en parlant des avantages à gagner, en dépensant de tels prix.

En lui demandant s’il a reçu des commandes pendant la saison estivale et aussi au cours de cette rentrée, le gérant nous a répondu que sa boutique à Sfax enregistre un meilleur chiffre d’affaire. « A Tunis, les clients viennent pour acheter des meubles dépareillés à l’unité et non pas un pack en entier. Ça leur revient moins cher, et ça nous fait aussi un revenu supplémentaire, la marchandise ne nous reste plus, ainsi, sur le bras en ces temps de pandémie où les consommateurs préfèrent se serrer la ceinture… ».

Les chaînes locales bon marché

Les chaines locales de meuble sont souvent les plus sollicitées par les consommateurs puisqu’elles proposent des produits des tarifs alléchants qui vont notamment avec les petits budgets, même si la qualité est très moyenne.

Un magasin de ce type à la Soukra offre différents packs spéciaux mariages.

Meubler trois pièces (chambre à coucher, séjour et salle à manger) avec leurs articles revient beaucoup moins cher, à 5999 dt l’ensemble. Le choix des tissus y est limité, les meubles sont fabriqués en MDF, les tissus sont en toile de lin, et les designs sont basiques, et simples. Le sur mesure ne figure pas parmi les options des clients exigeants, car tous les articles sont travaillés à la chaine, avec un style industriel.

En interrogeant le commercial sur l’affluence des clients, il nous a répondu que leur enseigne n’a enregistré qu’une légère baisse de vente durant l’été dernier (2020).

« Cette année, nous avons repris le rythme d’antan, et les futurs mariés ont continué pendant l’été à passer leurs commandes, même en ces temps de Coronavirus et malgré la fermeture des salles des fêtes, les préparatifs continuent. En effet, avec les prix cassés qu’on propose, la facilité de paiement, et la livraison rapide dans tout le territoire tunisien, chacun trouve son compte : notre enseigne n’a pas réellement connu la crise et les clients trouvent leur bonheur en dépensant moins. ».

Par ailleurs, plusieurs préfèrent fabriquer leurs meubles chez le menuisier histoire d’économiser et de créer leurs propres meubles personnalisés, à leur guise. Comme ce couple qui a meublé quasiment toute la maison sans avoir recours aux magasins d’ameublement.

« J’ai fait appel au menuisier du coin, qui m’a fabriqué le lit King size ainsi que les canapés du séjour, et les fauteuils du salon. Quant à la salle à manger, j’ai déniché avec ma future femme une table, des chaises en bois et un buffet, d’occasion mais peu utilisé. Pour moi, même si j’ai les moyens de dépenser des milliers de dinars dans l’intérieur de mon appartement, je préfère rester plus raisonnable, et éviter les arnaques des boutiques, qui proposent une qualité médiocre et des meubles fabriqués en série, qui se ressemblent tous », nous confie le fiancé.

C’est aussi le cas pour Salem qui, voulant redécorer sa salle à manger, il a pensé à acheter une plus grande table de 12 personnes et des chaises en bois. « En allant dans un magasin d’une notable enseigne étrangère de meubles, la table que je cherchais vaut 12 000 dinars. Cependant, j’ai tout de suite appelé un menuisier, qui m’a fabriqué tout ce dont je souhaitais à 3000 dt seulement. Les boutiques sont devenues trop chers, et les sommes qu’ils demandent sont colossales, ce qui engendre la répulsion des clients », conclut-il.

Enquête réalisée par Emna Bhira et Wissal Ayadi