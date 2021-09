Tunisie : Seuls 36 277 vaccinÃ©s lundi, sur prÃ¨s de 115 mille convoquÃ©s

Tunisie : Seuls 36 277 vaccinés lundi, sur près de 115 mille convoqués

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 14 septembre que plus de 3 millions de Tunisiens ont parachevé la vaccination contre le Coronavirus, 3 014 774 plus précisément, dont 320 920 ont reçu un vaccin à dose unique, et 391 509 ont reçu une seule dose, pour avoir contracté précédemment le coronavirus.

Selon les derniers chiffres parus ce matin sur sa page officielle Facebook, le ministère fait état d’un fort taux de manquement aux rendez-vous de vaccination.

Seuls 36 277 personnes ont été vaccinées hier, lundi 13 septembre, sur un ensemble de 114 979 convoqués.

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, 6 860 726 doses de vaccins ont été administrées en Tunisie.

4 558 381 Tunisiens ont reçu la première dose, et 2 302 345 se sont vu inoculer la seconde dose.

Le dispositif Evax accueille 6 088 765 inscrits.

Le ministère réitère son appel aux Tunisiens à s’inscrire sur la plateforme Evax, afin de recevoir le vaccin et d’être immunisés contre le Covid-19.

Le ministère mise sur la vaccination de 50 % de la population tunisienne d’ici le mois d’octobre, en vue d’améliorer l’immunité collective, et d’être mieux armé face au risque d’une nouvelle vague pouvant survenir cette automne. A l’heure qu’il est, la situation épidémique marque le pas, et la propagation du virus recule après la dangereuse flambée de l’été.

Gnetnews