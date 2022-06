Tunisie : Sfax se prévaut des meilleurs taux de réussite à la session principale du baccalauréat 2022

Sfax, dans ses deux circonscriptions 1 et 2, se prévaut des meilleurs taux de réussite à la session principale du Baccalauréat 2022.

Selon les résultats du bac, dévoilés ce vendredi 24 Juin par le ministère de l’Education, Sfax 1 a réalisé un taux d’admission de 60,95 %, soit 3019 admis.

Sfax II affiche un taux tout aussi honorable, soit 60.92 %, et 1981 admis.

S’en suivent Monastir (55,15 %), Sousse (53,29 %), l’Ariana (52,92 %), Mehdia (51,27 %), et Ben Arous (51,13 %).

Tunis 1 et Tunis 2 viennent en 8ème et 9ème position, avec respectivement, 50,44 % et 50.40 %.

La dixième position est occupée par Gabès, avec 49, 51 %.

Kairouan, Sidi Bouzid, Jendouba, Gafsa et Kasserine, sont les gouvernorats qui ont réalisé les scores les plus bas à la session de juin du baccalauréat, avec respectivement, 31,04 %, 30,15 %, 29,59 %, 26,29 % et 23,79 %.

Quelque 48 178 candidats ont été déclarés admis au terme de cette première session de juin, soit un taux de réussite de 37,97 %, contre 38 463 candidats ajournés (30.32 %), et 38 961 refusés (30.71 %).

La liste des lauréats du bac 2022 a été rendue publique ce même jour, Tunis et l’Ariana se taillent la part du lion, en termes de distinction à cet examen national, avec six lauréats sur huit.

