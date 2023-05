Tunisie : Signature d’un mémorandum avec les Emirats en vue de réaménager Dar Ibn Khaldoun, en musée du savant

Un mémorandum d’entente a été signé hier, jeudi 11 Mai 2023, entre le ministère des Affaires culturelles, et le centre de la grande mosquée, Cheïkh Zayed, au sujet de la réhabilitation et de la réaffectation de Dar Ibn Khaldoun, en vue de la transformer en musée de l’érudit Abderrahman Ibn Khaldoun.

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Ktat Guermezi, et le président du conseil des secrétaires du centre de la grande mosquée de Cheikh Zayed, ont effectué, dans la foulée, une visite à Dar Ibn Khaldoun à Tunis, pour sa dimension symbolique et civilisationnelle, et l’importance de la réaménager en musée du Savant et illustre historien et sociologue, renfermant ses travaux et publications.

La ministre et la délégation émiratie se sont rendues, ensuite, en visite au musée national de l’art moderne et contemporain à la Cité de la Culture, Chedly Kelibi, pour prendre connaissance des œuvres qui y sont exposées, traduisant l’essor des arts plastiques et de la sculpture en Tunisie, avec ses différentes écoles et orientations.

Les deux parties ont, par ailleurs, visité la bibliothèque nationale, où les hôtes émiratis ont consulté les manuscrits et périodiques précieux, conservés conformément aux standards internationaux.

