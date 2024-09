Tunisie : Signature d’accords pour la construction de deux centrales solaires à Sidi Bouzid et Tozeur

Deux accords portant sur la création de centrales solaires à Sidi Bouzid et Tozeur ont été signés ce mercredi au palais de la Kasbah, entre le gouvernement tunisien et les entreprises de solutions d’énergie renouvelable « Scatec » (Norvège) et « Aeolus » (Japon), selon un rapport de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Ces accords ont été paraphés par la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Chiboub, et le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, en présence des représentants des deux entreprises étrangères, qui ont remporté l’appel d’offres pour la réalisation de ces projets d’envergure.

La construction de ces stations, d’une capacité de 50 mégawatts chacune, commencera dès demain, avec une entrée en exploitation prévue pour 2025. Le coût total des deux installations s’élève à 79 millions d’euros, soit environ 260,7 millions de dinars.

Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a salué ces accords, soulignant qu’ils sont le fruit de plusieurs années d’efforts, malgré des obstacles tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Il a rappelé que la Tunisie s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique, avec pour objectif de produire 35 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030 et 50 % à l’horizon 2050. Le pays cherche également à réduire de 46 % son intensité carbone.

M. Chouchane a également annoncé que trois appels d’offres ont été lancés pour l’installation de 1700 mégawatts supplémentaires dans le cadre de concessions prévues entre 2024 et 2027. À la fin juin 2024, le taux d’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité tunisienne était de 5,6 %, mais le gouvernement espère combler le retard et atteindre 35 % d’ici 2030.

Gnetnews