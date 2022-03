Tunisie : Signature d’une convention d’une valeur de 103,950 millions d’euros pour le développement des routes

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le Directeur Général du bureau exécutif de la région MENA de la BAD à Tunis, Mohamed Azizi, ont procédé ce lundi 07 Mars, à la signature d’une convention de financement, de la 3ème phase du programme de développement de l’infrastructure routière, d’une valeur de 103,950 millions d’euros, soit 335 millions de dinars tunisiens.

Ce financement vise, dans sa deuxième tranche, à développer l’infrastructure routière, d’une manière durable, en vue d’intensifier l’activité économique entre les régions intérieures et les régions côtières, à travers le renforcement de 230.6 Km de routes répartis sur cinq gouvernorats intérieurs (Gafsa, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Silina), outre le doublement et le développement de la route reliant Enfidha et Kairouan d’une longueur de 56 Km.

A noter que le programme dans son premier tronçon a visé la réhabilitation de 719 Kilomètres des routes numérotées dans 21 gouvernorats.

Le développement de l’infrastructure constitue la pierre angulaire du plan de développement (2023 – 2025), que le ministère œuvre à élaborer, a affirmé le ministre.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani, a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui va contribuer à réduire les disparités entre les régions, afin qu’elles puissent s’inscrire dans l’activité économique.

Le Directeur régional de la BAD a exprimé les dispositions de l’institution à continuer à accompagner la Tunisie, en vue de mettre en exécution ses programmes de réforme et de développement, évoquant les perspectives prometteuses pour consolider cette coopération dans le futur, dans différents secteurs.

