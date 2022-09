Tunisie : Siliana souffre d’un retard de dÃ©veloppement, malgrÃ© ses atouts multiples

Tunisie : Siliana souffre d’un retard de développement, malgré ses atouts multiples

Les problèmes majeurs en termes de développement dans le gouvernorat de Siliana, et les solutions à même d’en venir à bout ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 07 septembre, dans le cadre du parachèvement de la 3ème phase de l’élaboration du plan de développement 2023 – 2025.

Les participants ont mis l’accent sur « la vulnérabilité de la situation du développement dans différents secteurs, malgré les moyens existants et les atouts de la région, s’agissant de sa position géographique, de sa jeunesse, de ses ressources naturelles, outre ses richesses culturelles, civilisationnelles et ses sites archéologiques ».

Les membres du Conseil régional présents à cette réunion aux côtés du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, du gouverneur de Siliana, Walid Abassi, et autres cadres de l’administration centrale, ont plaidé pour « la mise en œuvre de projets structurants, à l’instar des zones industrielles à Bargou et el-Aroussa, des sites touristiques à Makthar, Kesra, Sidi Morshed, du pôle industriel et technologique, la liaison de la ville à l’autoroute, la création d’une zone logistique et d’un quai pour le transport des marchandises », tout en accélérant le raccordement des délégations de la région au gaz naturel.

Les participants ont affirmé « la nécessité de promouvoir la région, et d’en valoriser les ressources, en vue de polariser l’investissement privé dans le secteur des industries agroalimentaires, selon la formule du Partenariat Public/ Privé (PPP) dans plusieurs secteurs, notamment en matière d’économie verte, et d’économie du savoir ».

Ils ont appelé à venir en aide aux initiateurs de projets, notamment en termes d’accès au financement, et d’aide aux petites et moyennes entreprises (PME) ayant subi un préjudice suite à la pandémie du Covid-19, et à parvenir à des solutions aux questions foncières, notamment, celles liées aux terres domaniales.

La réunion s’est arrêtée à la justice et à la nécessité d’en aménager les espaces, pour « une meilleure marche de ce service vital ».

Il a été convenu, au terme de la séance, de poursuivre et d’approfondir la concertation entre la région et les secteurs, afin de classer les propositions, selon les priorités, tout en en tenant compte de leur rendement socio-économique, et de leur impact sur la qualité de la vie de la population .

Gnetnews