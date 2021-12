Tunisie/ Chemins de fer : Que stipulent les clauses de l’accord trouvé ?

Le ministère du Transport et la fédération générale des chemins de fer ont annoncé jeudi soir être parvenus à un accord conjoint, portant sur l’arrêt de la grève de la SNCFT, et la reprise immédiate du trafic des trains sur l’ensemble du réseau ferroviaire.

Le ministère du Transport affirme, dans un communiqué, être parvenu à un accord avec la fédération générale des chemins de fer, comportant un ensemble de clauses, en prime la reprise immédiate du trafic des trains sur l’ensemble du réseau ferroviaire, avec l’engagement de l’administration de payer les salaires de ses agents dans les délais.

Cet accord a été conclu lors d’une séance présidée par le ministre du Transport, Rabiï Majidi, en présence d’une délégation syndicale et de responsables du ministère.

Le ministre a affirmé « le rôle du dialogue et de l’écoute en matière d’instauration d’un climat social saint », considérant « la préservation de la pérennité de l’entreprise, et la mise à disposition des facteurs de continuité du service public, dans l’accomplissement de sa fonction économique et sociale, comme étant une responsabilité conjointe ».

La fédération générale des chemins de fer a publié, quant à elle, le procès-verbal de l’accord conclu avec le ministère du Transport.

L’accord prévoit l’engagement de l’administration à verser les salaires des agents de la SNCFT et la société des travaux ferroviaires, dans les délais, en transmettant le projet du statut de base à l’autorité de tutelle en l’espace d’une semaine.

L’accord porte , également, sur la tenue d’une séance mercredi prochain pour examiner la situation des deux sociétés.

La SNCFT annonce, quant à elle, la reprise du trafic des trains sur l’ensemble de son réseau, présentant ses excuses aux usagers suite à ces perturbations ayant touché le service ferroviaire.

Le trafic des trains s’était arrêté d’une manière intempestive mercredi dernier, dans un débrayage observé par les employés de la SNCFT pour non paiement de leur salaires de novembre ; les trains étaient immobilisés pendant deux jours consécutifs.

