Tunisie : SofiÃ¨ne Tarmiz Ã  la tÃªte de la sociÃ©tÃ© des marchÃ©s de gros de Bir el-KassaÃ¢

Tunisie : Sofiène Tarmiz à la tête de la société des marchés de gros de Bir el-Kassaâ

La Société des marchés de gros de Bir el-Kassaâ a un nouveau PDG, en la personne de Sofiène Tarmiz.

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, l’a installé, le samedi 27 janvier 2024, dans ses nouvelles fonctions, en présence des cadres du ministère et des membres du Conseil d’administration de la société.

La ministre a souligné l’importance du rôle du marché dans l’économie nationale, en général, et les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche en particulier, du fait de son impact sur la situation de l’approvisionnement et des prix.

La ministre a appelé à la nécessité de développer et de diversifier les domaines d’intervention du marché, et d’en exploiter le capital foncier et la position stratégique dont il bénéficie, du fait de sa proximité des sites de production agricole.

La SOTUMAG est habilitée à être un modèle à suivre pour l’ensemble des marchés de gros de la république.

