Tunisie/ Soldes : La course aux bonnes affaires avec une 2ème démarque, aux rabais alléchants

La 2ème démarque des soldes d’été 2021 a déjà démarré dans les magasins et centres commerciaux. Après une affluence timide depuis le 05 aout, date du premier jour des soldes en Tunisie, les citoyens notamment les femmes semblent s’intéresser plus aux remises actuelles qui vont jusqu’à 70%.

10h du matin. Alors que les boutiques venaient de lever leurs rideaux, les clients étaient déjà en train de se balader dans les rayons de vêtements, poussés par un pic de fièvre acheteuse.« Soldes saisonniers jusqu’à épuisement du stock », lit-on sur quelques vitrines.

En effet, toutes les boutiques affichaient des remises alléchantes, sur les habits des adultes et les plus petits, sur la maroquinerie, accessoires, linge de maison, et articles de décoration…

Contrairement aux débuts des soldes, où les remises étaient quasi insignifiantes, de 20 et 30%, la 2ème démarque semble attirer la population notamment les mères de familles et les jeunes femmes, avec des -50 et -70%.

Mais en réalité, les prix, notamment ceux des enseignes étrangères et des articles importés demeurent chers pour les citoyens. Ces derniers semblent, par conséquent, se focaliser plus sur l’essentiel, comme ce qui manque à leur garde-robe, ainsi que les tenues pour la rentrée scolaire des enfants et adolescents.

« Les articles des anciennes collections d’été sont les produits phares de ces soldes 2021, alors que d’habitude les consommateurs profitent de cette période pour acheter les habits d’hiver, manteaux, blousons, pulls en mailles, bottes, souvent moins chers hors de leurs saisons, nous a indiqué Sameh, une vendeuse d’une enseigne très sollicitée par les jeunes.

En parlant du chiffre d’affaire de leurs chaines de magasins, la commerciale nous a confié que leur marque s’en sort mieux que leurs concurrents locaux qui proposent des vêtements moins chers mais de qualité plutôt moyenne.

« Comparé aux années précédentes, nos revenus ont baissé de 30%, depuis l’apparition de la pandémie, et cela revient non seulement à la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens, mais aussi à la baisse du flux des stocks, ainsi que l’annulation des soirées estivales et sorties nocturnes à cause du couvre-feu, et la persistance du télétravail… ».

Les conditions sanitaires ont fait que les dépenses en vêtement soient considérées par les citoyens, comme une perte d’argent et un mauvais investissement alors que leur avenir est incertain ; la priorité est accordée à a santé et aux besoins indispensables.

Malgré ces conditions, certains Tunisiens n’ont pas perdu leur engouement pour le shopping. Dans certaines boutiques, les files d’attente devant les caisses étaient interminables. Les jeunes filles spécialement profitaient des remises qui atteignaient les 70% notamment sur les accessoires, les vêtements de plage, maillots, paréos, avec un bon rapport qualité prix.

Ceci n’est pas le cas dans tous les magasins, certaines enseignes de grandes marques sont plutôt snobées par les Tunisiens, même en période soldes. En effet, même avec des remises de 70% et plus, leurs tarifs demeurent inaccessibles pour la plupart des consommateurs…

La 2ème démarque des soldes a démarré aussi dans les dépôts ventes qui proposent des articles de deuxième main. Ce genre de boutiques qui affichent déjà des prix réduits sur tous les vêtements, chaussures sacs et accessoires, semblent attirer une très grande partie de la population, à la recherche des meilleurs tarifs et promotions.

Emna Bhira