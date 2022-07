Tunisie : Soutien europÃ©en en matiÃ¨re alimentaire pour rÃ©duire les rÃ©percussions de la guerre Russie/ Ukraine

Tunisie : Soutien européen en matière alimentaire pour réduire les répercussions de la guerre Russie/ Ukraine

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a reçu hier, mardi 26 juillet 2022, une délégation de l’Union européenne dirigée par le directeur de la coopération à la commission européenne à Tunis, Tom Aschwanden, outre des représentants de l’agence de coopération italienne pour le développement, du ministère de l’Economie et de la Planification, ainsi que des cadres du ministère.

La réunion a porté sur l’initiative régionale de l’Union européenne «Food Résilience Facility», en vue d’appuyer l’alimentation, et d’atténuer les répercussions sur la Tunisie de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Le ministère a présenté ses priorités et sa stratégie à court terme, pour l’appui du secteur céréalier, et l’amélioration de sa capacité de production, s’agissant notamment du financement, de la compression du coût de production, de la formation et de la vulgarisation agricole.

La partie européenne a exprimé ses dispositions à continuer à soutenir la Tunisie sur tous les plans, et à lui fournir l’appui nécessaire pour faire réussir cette initiative, afin qu’elle réalise les objectifs assignés pour le secteur céréalier, à court et moyen termes.

Gnetnews