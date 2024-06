Tunisie: Stabilité du taux d’inflation en mai à 7,2%

En mai, le taux d’inflation est resté stable à 7,2%. Selon l’Institut National de la Statistique (INS), cette stabilité s’explique par deux facteurs principaux : l’accélération du rythme de hausse des prix des produits alimentaires, qui ont augmenté de 9,7% en mai 2024 contre 9,2% en avril 2024, et la décélération de l’augmentation des prix dans les secteurs de l’habillement et des chaussures, qui sont passés de 9,7% en avril 2024 à 9,5% en mai 2024, ainsi que dans le secteur des restaurants, cafés et hôtels, où les prix ont baissé de 10,4% en avril 2024 à 10,2% en mai 2024.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 9,7% sur un an en mai 2024. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix du café en poudre (+35%), des viandes ovines (+27,8%), des huiles alimentaires (+21,9%), des condiments (+16,6%), et des viandes bovines (+15,7%).

Sur une année, les prix des produits manufacturés ont grimpé de 7%, tirés par la hausse des prix de l’habillement (+9,5%) et des produits d’entretien courant du foyer (+8,8%). Les prix des services ont augmenté de 5,5%, principalement en raison de la hausse des prix dans le secteur des restaurants, cafés et hôtels (+10,2%).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a légèrement diminué à 6,8% contre 6,9% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 8% sur un an, tandis que les prix des produits encadrés ont augmenté de 4,6%. En ce qui concerne les produits alimentaires, les prix des produits libres ont augmenté de 10,6% contre 3,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Gnetnews