Tunisie : Suite à la décision du gel, Ennahdha affirme que « les transactions financières de Rached Ghannouchi sont légales »

Le mouvement Ennahdha affirme ce mercredi 06 juillet que « Rached Ghannouchi avait procédé à la déclaration de ses biens, et que ses transactions bancaires sont légales, et n’a pas reçu de fonds, de quelque partie que ce soit, ni extérieure, ni intérieure, y compris l’association Namaa, objet d’une enquête judiciaire, et n’a opéré de virements financiers au profit d’une quelconque association ».

Dans un communiqué publié en cette fin de matinée, « suite à la parution de la décision du gel des comptes bancaires du président d’Ennahdha, sur fond de l’enquête dans l’affaire de l’association Namaa pour le développement, Ennahdha affirme que l’obstination du pouvoir du coup d’Etat d’impliquer le nom du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, dans le dossier de ladite association, et autres affaires, s’inscrit dans le cadre du dénigrement, et des accusations tendancieuses ».

Le but est « de créer un état de polarisation, de faire peur aux gens des conséquences de l’échec du référendum sur la constitution, et de faire croire au retour d’Ennahdha au pouvoir le cas échéant, même si la réalité politique l’exclut, et malgré l’affirmation du mouvement, à plusieurs reprises, de sa volonté ferme de restituer le processus démocratique, et non de revenir au pouvoir ou à l’avant 25 juillet ».

Le mouvement exprime son mécontentement quant à « l’obstination du pouvoir du coup d’Etat à mêler le nom de son président, Rached Ghannouchi, dans une affaire avec laquelle, il n’a pas de relations financières avec aucune personne citée ». Comme il dénonce « la tentative d’inféoder la justice pour la liquidation des adversaires politiques, dans le cadre de règlements de compte électoraux étriqués, qui ne sont un secret pour personne ».

Le premier juge d’instruction du bureau 23 du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme près du tribunal de première instance de Tunis avait adressé hier, lundi, une correspondance à la commission tunisienne d’analyses financières (CTAF), au sujet d’un ordre judiciaire émis par le juge en question le 01er juillet courant, portant sur le gel des comptes bancaires et des avoirs financiers de dix personnes.

La CTAF a fait part aux banques et à la poste de la liste des personnes concernées et leur a donné l’ordre de s’y conformer.

Gnetnews