Tunisie : Suite Ã  une correspondance de Mechichi, Douz fermÃ©e pendant 14 jours

Tunisie : Suite à une correspondance de Mechichi, Douz fermée pendant 14 jours

Le gouvernorat de Kébili (Sud de la Tunisie) annonce ce jeudi la fermeture totale de la délégation de Douz pendant une durée de 14 jours, à compter du vendredi 27 novembre 2020.

Suite à la correspondance du chef du gouvernement portant sur la situation épidémiologique dans la ville de Douz, et dans le but de limiter la propagation de l’épidémie et de rompre la chaine de transmission du virus, une réunion de l’instance régionale de lutte contre le Coronavirus s’est tenue aujourd’hui, sous la présidence du gouverneur principal de Kébili, Taoufik M’Barki, et en présence de plusieurs responsables régionaux et locaux, et de cadres sécuritaires et militaires.

Outre la fermeture des deux délégations de Douz Nord et Douz Sud, le comité régional anti-Covid préconise le recours à un dépistage intensif, ainsi qu’à un confinement obligatoire de tous les cas porteurs du virus.

Les établissements éducatifs seront, de surcroît, fermés pendant 05 jours à compter de vendredi 27 novembre jusqu’à mardi 01er décembre, pour procéder à la désinfection. La reprise des cours est prévue pour le mercredi 02 décembre 2020.

Des tests rapides seront mis à la disposition des autorités sanitaires de Kébili pour détecter le Coronavirus.

Gnetnews