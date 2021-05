Tunisie : Suite aux crimes de lâ€™occupation Ã  el-Aqsa, lâ€™UGTT rÃ©itÃ¨re son appel pour une loi criminalisant la normalisation avec IsraÃ«l

Tunisie : Suite aux crimes de l’occupation à el-Aqsa, l’UGTT réitère son appel pour une loi criminalisant la normalisation avec Israël

L’UGTT condamne ce lundi 10 Mai les crimes sionistes répétitifs contre le peuple de Palestine, et considère la dernière opération à la cité Cheïkh Jarah, comme « un crime de purification ethnique, perpétré au vu et au su du monde entier ».

Suite à la grave escalade et aux violations de l’armée d’occupation contre la mosquée al-Aqsa, le bureau exécutif de la centrale syndicale réitère « sa position aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation sioniste, et pour la récupération de son droit légitime et l’instauration de son Etat indépendant ayant pour capitale el-Quds el-Sherif ».

La centrale syndicale réitère, dans un communiqué, « son engagement à poursuivre la défense du droit palestinien, et appelle les forces démocratiques et syndicales dans le monde, à fustiger l’agression sioniste, à œuvrer à l’arrêter et à faire pression en vue de protéger le peuple palestinien de la politique d’extermination collective perpétrée par l’entité sioniste ».

L’UGTT s’engage « à poursuive le militantisme en vue de l’adoption d’une loi tunisienne criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste », et appelle « les groupes parlementaires, et démocratiques à prendre immédiatement l’initiative pour ce faire ».

