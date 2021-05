Tunisie : Suite aux critiques, le comitÃ© scientifique Ã©value la stratÃ©gie de lutte contre le Covid-19

Tunisie : Suite aux critiques, le comité scientifique évalue la stratégie de lutte contre le Covid-19

Le ministre de la Santé a décidé ce lundi 03 Mai « de charger le comité scientifique, étant indépendant, d’assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie du ministère, et de ses programmes liés au suivi de la situation épidémique, et à la lutte contre le Covid-19, en termes de prévention, de dépistage, et de mise à disposition des moyens hospitaliers et de prise en charge. »

Cette évaluation devra également porter sur la gestion de la campagne nationale de vaccination, « s’agissant de la mise à disposition des vaccins, l’adéquation des priorités avec les données scientifiques, et le respect des priorités précédemment mises en place ».

Le ministre a, par ailleurs, chargé ledit comité « de présenter des propositions fondées sur des données scientifiques, pour mieux gérer la 3ème vague, et anticiper les éventuelles évolutions épidémiologiques ».

« Ce rapport d’évaluation devra être remis sous quinzaine, afin qu’il soit adopté par le ministère de la Santé en matière de développement de ses prestations, et pour que l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, s’en inspire en matière de dispositions à mettre en place ».

Cette décision intervient suite au communiqué critique du syndicat général des pharmaciens, médecins et dentistes de la santé publique, ayant qualifié de «ratée» la stratégie de vaccination mise en place par le ministère de la Santé, considérant que « la suspension de la vaccination pendant trois jours, n’a pas de répercussions négatives sur ladite stratégie ».

Le syndicat a déploré « la dégradation du dispositif de santé publique, du fait des politiques des gouvernements successifs, chose qui est apparue pendant la pandémie du Covid-19, dans la mesure où le personnel de santé s’est trouvé désarmé face à l’épidémie, et dénué des équipements de protection les plus élémentaires, ce qui a fait des dizaines de martyrs parmi les médecins et les employés du secteur ».

Gnetnews