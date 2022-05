Tunisie : Suite aux pluies diluviennes, le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur appelle Ã  ne pas sâ€™aventurer dans les lieux dâ€™accumulation des eaux

Tunisie : Suite aux pluies diluviennes, le ministère de l’Intérieur appelle à ne pas s’aventurer dans les lieux d’accumulation des eaux

Le ministère de l’Intérieur a rendu public ce lundi 09 Mai 2022, un communiqué suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand-Tunis, et d’autres régions du pays.

Suite aux importantes quantités de pluies qui se sont abattues ce lundi 09 Mai, et l’éventualité de la poursuite des perturbations climatiques pendant cette nuit et les jours à venir, le ministère de l’Intérieur appelle les usagers de la route à faire montre de prudence au volant, à modérer la vitesse et à respecter la distance de sécurité.

Le même département leur recommande, par ailleurs, de ne pas s’aventurer dans les zones d’accumulation des eaux, de faire montre de sagesse, et de respecter la signalisation des agents organisant le trafic, en vue de prévenir tout ce qui est de nature à en perturber la fluidité.

Le numéro suivant peut être contacté si nécessaire : 71.343.201.

L’Institut national de Météorologie avait prévu ce matin des précipitations éparses, et temporairement orageuses, au Nord et localement au centre.

Gnetnews