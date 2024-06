Tunisie: Suivi du déroulement des épreuves du baccalauréat à la prison de Mornaguia

Ce mercredi 5 juin 2024, sur mandat de la Ministre de la Justice, Mme Leila Jaffel, M. Karim Twaehri, chargé de mission au cabinet de la ministre et superviseur du Bureau du Système Pénitentiaire et Rééducatif, ainsi que M. Imed Alouji, président de la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation a supervisé le début des épreuves du baccalauréat à la prison civile de Mornaguia.

Deux candidats détenus y passent les épreuves principales de juin 2024 en économie et gestion, parmi un total de 16 candidats répartis dans plusieurs établissements pénitentiaires à Gafsa, Gabès, Monastir, Mahdia, Sousse, Béja, Jendouba, Borj El Amri et Manouba. Les spécialités des candidats incluent les lettres, les sciences expérimentales, l’économie et la gestion, les mathématiques, les sciences informatiques et les techniques.

Toutes les ressources nécessaires ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement des examens et fournir un soutien psychologique et moral aux candidats, afin de garantir des conditions adéquates conformément à la loi sur le système pénitentiaire qui stipule le « droit des détenus à poursuivre leurs études dans les institutions éducatives depuis la prison ».

Selon un communiqué du département de la Justice, la Direction générale des prisons et de la rééducation a également veillé à fournir les références et livres nécessaires aux candidats en coordination avec leurs familles, ainsi que des sessions de révision.

Encourageant les candidats à exceller et à réussir, cette initiative vise à faciliter leur réinsertion et à leur apporter des bénéfices pour leur parcours scolaire et social futur. Les responsables souhaitent réussite et succès à tous les élèves et étudiants.

Gnetnews