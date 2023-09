Tunisie/ Sultanat d’Oman : Samir SaÃ¯ed mÃ¨ne des rencontres intensives Ã  Mascate autour de la consolidation des Ã©changes et de l’investissement

Tunisie/ Sultanat d’Oman : Samir Saïed mène des rencontres intensives à Mascate autour de la consolidation des échanges et de l’investissement

Dans le cadre de sa visite au Sultanat d’Oman du 17 au 19 septembre, à la tête d’une délégation économique, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a mené des discussions avec les ministres et hauts responsables omanais.

Le ministre a ainsi rencontré son homologue omanais ; les deux parties ont souligné la volonté conjointe d’élever la cadence de coopération, d’échange et de relance de l’investissement, affirmant la nécessité de lancer une liaison aérienne directe entre les deux pays, et d’œuvrer à en assurer l’efficacité et la pérennité, ce qui est à même de créer une nouvelle dynamique, notamment en termes d’échange commercial, et de faciliter les déplacements des hommes d’affaires.

Les deux ministres ont convenu de créer un fonds d’investissement conjoint, incitant les investisseurs à créer des projets.

Samir Saïed s’est, par ailleurs, entretenu avec le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion de l’investissement, le ministre des Finances, celui de la richesse agricole, halieutique, et des ressources hydrauliques, ainsi que le délégué aux affaires politiques, au ministère des Affaires étrangères.

Les deux parties ont souligné, lors de ces rencontres, « la profondeur et l’enracinement des liens entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman, et la détermination des deux parties d’intensifier l’action en vue de les raffermir davantage, dans différents domaines, notamment ceux économiques, au service de l’intérêt conjoint ».

Le ministre de l’Economie et de la Planification a, également, rencontré le président de l’instance générale des zones économiques, et des zones de libre-échange, le vice-président de l’appareil d’investissement omanais, ainsi que le président de la chambre de commerce et d’industrie, dans le cadre de la consolidation de la coopération avec le secteur privé et les instances y afférentes.

Ce faisant, le ministre a invité ses homologues au sein du gouvernement omanais, ainsi que les hommes d’affaires et responsables d’organismes d’investissement de se rendre en Tunisie et de prendre part à la conférence sur l’investissement prévue la première semaine de décembre prochain.

Gnetnews