Tunisie : Suspension de la distribution des bouteilles de gaz domestiques pendant trois jours

La chambre syndicale annonce ce jeudi 12 janvier 2023 la suspension de la distribution des bouteilles de gaz domestique au niveau du gros, les 30, 31 et 01er février 2023.

La chambre syndicale nationale des distributeurs de bouteilles de gaz domestique a pris cette décision, à l’issue de sa réunion du mardi 10 janvier, au siège de l’UTICA, et « suite à l’accumulation des problèmes dans le secteur à cause de la récurrence des augmentations des hydrocarbures, ce qui a valu aux professionnels du secteur d’importantes pertes, et rendu impossible la continuité de l’activité », indique-t-elle dans un communiqué.

Gnetnews