Tunisie : Suspension de la grande priÃ¨re pour deux vendredis supplÃ©mentaires

Tunisie : Suspension de la grande prière pour deux vendredis supplémentaires

Le ministère des Affaires religieuses prolonge la suspension de la grande prière du vendredi pendant deux semaines supplémentaires.

Dans un communiqué paru sur sa page officielle, le ministère annonce le prolongement des décisions annoncées le 13 janvier dernier pour une quinzaine de jours, suite au conseil ministériel tenu le 25 janvier 2022 autour de la situation épidémique, et en référence aux recommandations du Comité scientifique.

Ces dispositions portent, également, sur la poursuite des cinq prières à la mosquée, avec l’obligation de s’en tenir aux mesures de prévention prévues par le protocole sanitaire en vigueur dans les sites religieux consistant à :

*Présenter un passeport vaccinal,

*Faire les ablutions à la maison,

*Ramener son propre tapis de prière,

*Porter un masque,

*S’en tenir à la distanciation physique…

Le gouvernement avait décidé le prolongement des restrictions , en prime l’instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h du matin le jour suivant, et l’interdiction des rassemblements et manifestations publiques et privées dans les espaces ouverts et fermés pour une quinzaine de jours.

Une décision recommandée par le Comité scientifique, ayant alerté sur la propagation ascendante du virus.

Le ministère de la Santé a recensé, à la date du 26 janvier, 8343 nouveaux cas de contamination et 14 décès.

